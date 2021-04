Bladelse binnensport zoekt oplossing buiten

Volleybalclub VC Bladel regelde twee beachvolleyvelden op het parkeerterrein van sportpark De Smagtenbocht. Op het gras van het Pius X-sportcomplex aan de Beverdijken werden nog eens vier trainingsvelden uitgezet. Die worden ook gebruikt door de scholengemeenschap.

,,Eind maart vorig jaar stopten de trainingen en wedstrijden voor VC Bladel’’, zegt bestuurslid Ben van Roosmalen. ,,Even kwam er lucht deze zomer. Dat duurde zes weken. Toen ging alles weer dicht.’’

Quote We hebben die ruimte hard nodig. Door de coronare­gels is het aantal spelers op een veld beperkt Ben van Roosmalen, VC Bladel

De volleyballers maken nu elke doordeweekse avond en op zaterdagmiddag gebruik van de zes alternatieve velden. Van Roosmalen: ,,We hebben die ruimte hard nodig. Door de coronaregels is het aantal spelers op een veld beperkt.’’

VC Bladel heeft besloten om het populaire jaarlijkse beachvolleytoernooi in juni te cancelen. Het staat nu gepland op 4 en 5 september. ,,Onze contacten met de leverancier van het zand en onze sponsors hebben er wel voor gezorgd dat we in twee weken tijd twee complete velden konden aanleggen’’, aldus de bestuurder.

Zelfs aanmoedigingsprijs

Collegavereniging Basketbalclub Bladel vond bij de eerste lockdown een nieuw thuis op het Hofplein, waar al twee buckets geïnstalleerd zijn. Het veldje werd op mooie zomeravonden een attractiepunt voor de Bladelse jeugd en het bezorgde BC Bladel zelfs een aanmoedigingsprijs van de stichting Kiemkracht.

Vanaf 23 maart dit jaar werd de draad noodgedwongen weer opgepakt. ,,We trainen hier elke dinsdag – en vrijdagavond. Iedereen kan nu één keer in de week terecht. Als het langer licht wordt en de avonden minder kil zijn, breiden we dat uit’’, zegt clubsecretaris Benthe van den Brink.

Quote In de winter hebben we even stilgele­gen vanwege de kou. We trainen nu weer een maand Marko Boon, Saturnus

Handbal en dameskorfbal zijn twee sporten die alleen in het winterseizoen indoor beoefend worden. Zowel Saturnus als KV Bladella trok dit jaar daarom begin maart al naar haar accommodatie op De Smagtenbocht.

,,In overleg met de gemeente mogen we het veld eerder gebruiken’’, zegt Bladella-voorzitter Yvette Wijnen. ,,We moeten wel rekening houden met de toestand van de velden. Eind februari was het nog erg nat. Gelukkig konden we begin maart wel op het veld.’’

Saturnus maakt gebruik van een verlicht asfaltveld om te trainen. ,,In de winter hebben we even stilgelegen vanwege de kou. We trainen nu weer een maand’’, aldus voorzitter Marko Boon. Hij ziet zijn inspanningen beloond, want de club groeide, ondanks de coronabeperkingen.