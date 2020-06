Bladelse buurt: snelle fietsroute is onveilig plan

BLADEL - ,,Er past geen snelle fietsroute over het Heeleind”, betoogde Bladelnaar Thijs Vrijsen donderdag in de commissie Grondgebied. Hij ageerde tegen het plan om zijn woonstraat om te vormen tot een fietspad om ruimte te maken voor aanpassingen aan de N284.

Bladel werkt met de provincie en Reusel-De Mierden samen om de N284 tussen Reusel en de afslag naar de A67 bij Hapert anders in te richten. In het gekozen voorkeurs­alternatief verdwijnen de fietspaden aan de N284 tussen Europalaan en Lange Trekken. Als alternatief moet er een snelfietspad komen, dat loopt via Boskant, Heeleind en Sniederslaan tot aan de kruising met de Lange Trekken. De aansluiting van de Boskant op de Europalaan komt dan te vervallen.

Kleine kinderen

De inspreker waarschuwde voor onveiligheid: ,,Het Heeleind is een ontsluitingstraat met twaalf zijwegen. Er zijn veel parkeerplaatsen en nagenoeg elk huis heeft een uitrit op de straat. Het snelverkeer wordt zo de wijk in gedwongen. Daar wonen veel kleine kinderen en er is een basisschool. Er komen steeds meer snelle fietsen. Die snelheden zijn moeilijk in te schatten, zeker voor kinderen. Ook wordt het Heeleind moeilijk bereikbaar in geval van calamiteiten.”

Buurtbewoners hebben zich onlangs verenigd. Een huis-aan-huisbrief leverde zo’n honderd reacties op, aldus Vrijsen. De reacties komen nu pas op gang, omdat de gemeente slechts één van de vier betrokken buurtverenigingen had benaderd. Een informatieavond werd afgelast vanwege coronamaatregelen.

Haken en ogen

De commissie koos, gezien de kritiek, voor een nadere bespreking in de gemeenteraad. ,,Er zitten heel wat haken en ogen aan. Fietsverkeer richting Reusel moet ter hoogte van het Heeleind toch nog de Sniederslaan oversteken. Een dubbelzijdig fietspad langs de N284 blijft voor mij logischer”, zei Pauline Hospel-Koster (VVD). Die gedachte leefde bij meer partijen, zeker omdat de oversteek met De Uitgang afgesloten wordt en daarom een dubbel fietspad ingetekend staat tussen De Uitgang en de Bredasebaan.