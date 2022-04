Bladelse Kitty van Gils tekent en schildert voor het spierfonds: ‘Ik weet dat dit nodig is, ik ben een sociaal mens’

BLADEL - Kitty van Gils (50) uit Bladel weet wat het is om een slechte gezondheid te hebben, maar dat weerhoudt haar er niet van om zich in te zetten voor anderen die ook met hun gezondheid tobben. ,,Ik doe dit graag en weet dat het nodig is. Ik ben een sociaal mens.”

De Bladelse zet zich in voor het Spierfonds. Ze is bevriend met de moeder van een jeugdige Bladelnaar met spierziekte. Dat gezin zet zich op velerlei wijze in voor het fonds. Van Gils, die zelf een kind op jonge leeftijd verloor, raakte daarbij betrokken. ,,Ik zou graag alles willen doen om te voorkomen dat andere ouders hun kind op jonge leeftijd kwijtraken. Daarom spreekt me hun inzet erg aan.” Zelf heeft ze last van beknelde zenuwen in de rug, iets waar je constant last van hebt.

Het handwerkclubje heet Team Bram

Voor het goede doel maakt ze donderdagmiddag deel uit van een voorjaarsmarkt bij verpleeghuis Floriaan in Bladel. Ze is daar present met de verkoop van eigen schilderijen en tekeningen. Ze wordt daarbij geassisteerd door Marijke Reynders (75) uit Bladel, die ook wat te verkopen heeft. Daarbij gaat het om gebreide en gehaakte artikelen van een handwerkclubje dat zich Team Bram noemt. Ook hiervan gaat een deel naar het spierfonds.

Lees verder na de tekst

Volledig scherm Pippi Langkous, een tekening van Kitty van Gils © ED

Reynders breit niet alleen, maar zet zich bovendien in om aan garen en vulling voor gehaakte beestjes te komen. ,,Er zijn genoeg mensen die hun oude kussens niet gebruiken. Wij halen die kussens leeg en gebruiken de inhoud opnieuw. Op die manier zijn we erg duurzaam bezig. Je moet wat mazzel hebben dat mensen het aanbieden. Je kan goed merken als mensen de zolders weer eens aan het opruimen zijn. Ik hou van fietsen, dus ik haal het vaak ook op. Ik noem mezelf vaak de fietskoerier van de club", zegt zij met een lach.

Quote Je kan goed merken dat alles duurder wordt. Dat geldt helaas ook voor de materialen die ik gebruik.” Kitty van Gils

Voor Van Gils is het tekenen en schilderen een mooie afleiding. Ze heeft er aanleg voor en had vroeger best naar de kunstacademie willen gaan. Daar is het niet van gekomen, daarom koestert ze nu haar talent. ,,Ik teken en schilder veel. Door dat veel te doen ga je er ook op vooruit omdat je ervaring opdoet.”

De helft van de opbrengst

De voorjaarsmarkt (aanvang 13 uur) is een activiteit van Floriaan. Er wordt ook kleding verkocht en er is live muziek. ,,Het is speciaal voor de bewoners, maar het is ook leuk om er zo even langs te wandelen", zegt Van Gils. De helft van de opbrengst gaat naar het Spierfonds. Het andere deel gebruikt ze om haar hobby te kunnen bekostigen. ,,Je kan goed merken dat alles duurder wordt. Dat geldt helaas ook voor de materialen die ik gebruik.”

Volledig scherm Gehaakte knuffels van team Bram in Bladel © ED