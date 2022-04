Bladelse raamdorpelman komt met 'baanbrekende’ innovatie: een lichte dorpel die isoleert

Een kapel, een legende en een boek; de Heilige Eik in Spoordonk geeft al honderden jaren rust en troost

SPOORDONK - Of die herders in 1406 nu echt een Mariabeeldje langs de oever van de Beerze vonden of het eruit visten terwijl het stroomopwaarts dreef, doet er niet meer toe. Mensen komen tegenwoordig voor rust en troost naar kapel de Heilige Eik in Spoordonk. De werkgroep Sporen in Spoordonk wijdde er een boek aan: ‘Heilige Eik, Moment in het groen’.

18 april