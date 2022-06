Bladelse verzamelaars ruilen historische plaatjes; ‘Laat de verhalen nu maar komen’

,,Zo leer je de hele gemeente kennen. Elk dorp heeft wel bijzonderheden”, zegt Saskia Huizinga uit Netersel, terwijl ze het nummer van een zojuist gevonden plaatje van haar verzamellijstje afstreept. ,,Nog vier, dus ik haal het wel. Ik heb er genoeg om te ruilen.”

Meer dan 250 plaatjes

De drukte in de hal van het winkelcentrum was een gevolg van een gezamenlijke actie van de Sniederspassage en Pladella Villa. De heemkundekring zocht in haar archieven meer dan 250 afbeeldingen van historische plaatsen, personen en activiteiten uit de vijf kerkdorpen. Ook kwam er een mooi boekwerk met informatie over de plaatjes. Albert Heijn gaf het verzamelboek en de stickers uit bij de boodschappen.

Quote We hopen dat zo de aandacht groeit voor het plaatselij­ke verleden Hugo Leijten, voorzitter heemkundekring Pladella Villa

Voorzitter van Pladella Villa Hugo Leijten is blij met de actie: ,,Goed voor onze bekendheid in de gemeente. We hopen dat zo de aandacht groeit voor het plaatselijke verleden. Laat de verhalen bij de plaatjes nu maar komen.”

Herinneringen aan kapsalon Büsgen

Die vraag is aan Regina Büsgen en Ineke van Tienen wel besteed. Genietend van een kopje koffie na de geslaagde ruilsessie komen de herinneringen los aan kapsalon Büsgen, die precies vijftig jaar geleden in de Sniederslaan open ging. Ineke van Tienen vertelt lachend hoe in de jaren 60 de ‘Snoepjesfabriek’ van haar familie van Vlaardingen naar Bladel verhuisde vanwege de subsidie die ze daarvoor kregen.

Op woensdag 6 juli is de laatste ruilactie, van 14.00 tot 16.00 uur in de Sniederspassage en van 19.00 tot 20.30 uur in de Heemkamer aan de Bleijenhoek 57 in Bladel.