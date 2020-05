Bladelse webshopgigant TOM blijft hard groeien: nu twaalf webshops en zeven distributiecentra

Het aantal webshops van het met de verkoop van fietsen gestarte Tom Omnichannel Management (TOM) komt daarmee op twaalf. Het bedrijf kondigt daarnaast aan weer twee nieuwe distributiecentra in gebruik te nemen. Het aantal magazijnen stijgt daarmee naar zeven.

,,We hebben net het contract getekend voor ons achtste distributiecentrum. Dat nemen we op 1 januari in gebruik", zegt eigenaar Tom te Riele.

De filosofie van TOM is om alle inmiddels 1,5 miljoen producten uit voorraad te kunnen leveren. De keuze voor een groot aantal kleinere distributiecentra is ingegeven door de gedachte dat de persoonlijke betrokkenheid van medewerkers zo wordt bevorderd.

TOM afficheert zich als ‘hét online warenhuis voor de vrijetijdssector'. De nieuwe outdoorshop richt zich op buitensporten, reizen en kamperen. Het assortiment in de webwinkel voor in en om huis varieert van tuingereedschap en keukengerei tot tuinsets, barbecues en parasols.

Ook een volgende webshop zal niet lang op zich laten wachten, vertelt Te Riele. Met partyshop.com gaat hij een online feestwinkel beginnen, met producten voor feesten maar ook carnaval, moederdag en andere festiviteiten. Het Bladelse bedrijf is langer actief met onder meer speelgoed, sportartikelen en autoaccessoires.

Groei verkoop van kinderfietsen

De recente uitbreiding van opslagruimte houdt verband met de groei van de verkoop van kinderfietsen van eigen merk Amigo, stelt Te Riele. Terwijl andere partijen in de fietsenbranche hun heil zochten in elektrische tweewielers koos hij naar eigen zeggen bewust voor de kinderfietsen. ,,Met een aantrekkelijke prijskwaliteitsverhouding zodat kinderen een keer een nieuwe fiets kunnen krijgen in plaats van dat ze het fietsje van de oudere broer of zus krijgen doorgeschoven.”

De kinderfietsen zijn inmiddels goed voor de helft van de totale fietsenverkoop. ,,We verkopen nu vrijwel alleen ons eigen merk. We zijn op weg om daarmee in Nederland marktleider op het gebied van kinderfietsen te worden.”

‘Coronapiek iets afgenomen’

Tijdens de coronacrisis groeide het bedrijf over de hele linie fors. Het aantal medewerkers sinds half maart nam met 50 toe tot zo'n 400 in totaal. ,,De coronapiek is iets afgenomen", zegt Te Riele. ,,We zitten nog steeds 30 tot 40 procent boven wat we hadden gebudgetteerd. Dat was honderd procent.”