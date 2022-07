Bladelse webshopgigant TOM failliet verklaard: 240 mensen verliezen hun baan

Bert (80) en Mia (79) uit Knegsel fietsten naar Santiago de Compostel­la: ‘Fantas­tisch, maar nooit meer’

KNEGSEL - 2500 kilometer in 37 dagen. Bert (80) en Mia (79) Smolders uit Knegsel legden de route naar Santiago de Compostella af met gewone fietsen. Onderweg hadden ze last van een hittegolf en raakten de weg kwijt. ,,Maar opgeven zit niet in onze genen.”

14 juli