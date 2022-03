Bladelse webwinkelgigant moet saneren: 70 ontslagen is ‘forse klap’ voor TOM

Voetske gaat bij Haoiboeren bakke en braoie

In het Hooge Mierds Haoiboerenrijk is Eric Voets gekroond tot Prins carnaval. Eric gaat regeren onder de naam Prins Voets D’n Urste. Hij is de kleinzoon van Kees van Gool (oud prins Kees D’n Urste) en zijn peetoom is Peter van Gool (oud prins Peer D’n Twidde).

27 februari