Bladelse wethouder d’Haens haalt zich woede op de hals om ‘woonkwesties’: ‘De raad bepaalt, niet de wethouder’

Jongeren boos om uitspraak wethouder over tiny houses: ‘Bladel vindt ze blijkbaar niet zo sexy’

2 maart BLADEL - De Bladelse groep Jongeren In Nood is verbijsterd. In Bladel zou volgens de gemeente geen behoefte zijn aan ‘tiny houses'. ,,We wonen liever ergens klein dan dat we nergens terecht kunnen. Als het maar betaalbaar is", zegt bestuurslid Quinten van der Sande.