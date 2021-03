Bladelse wethouder geen trek in tiny houses: ‘Je kunt er je elektrische fiets niet eens in kwijt’

De wethouder antwoordde dat op vragen van Jan Evers, lid van de Commissie Grondgebied die maandagavond vergaderde. Evers had op Kempen TV een programma gezien waarin de Bladelse actiegroep Jongeren In Nood zich beklaagde over het gebrek aan woningen voor starters. Daarin kwamen ook de kleine huisjes als mogelijkheid voorbij.

Jongeren hebben heel andere woonwensen

De wethouder had de uitzending niet gezien. Hij woont zelf in Bergeijk en wist dat daar een project loopt met vijf huisjes. Hiervan zijn er intussen al drie gerealiseerd. ,,Ik weet dat jongeren het moeilijk vinden om aan een woning te komen. Maar tiny houses zijn geen oplossingen waar Bladelse jongeren zelf aan denken. Die komen helemaal niet tegemoet aan hun woonwensen.”

Volgens hem lijkt een klein huisje in het begin nog aardig. ,,Maar ik merk dat er niet veel belangstelling voor dit type woningen is in Bladel.” Om daaraan toe voegen: ,,Ik ben hier niet enthousiast over.” De gemeente had twee aanvragen van initiatiefnemers ontvangen om een klein huisje ergens te mogen realiseren in Bladel. Maar dat gaat niet door. ,,Die hebben we niet kunnen honoreren", aldus d’Haens.