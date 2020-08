Bladvlo gaat strijd aan met woekerende Japanse duizendknoop

LAGE MIERDE - De Japanse duizendknoop, hij woekert en is bijna niet te bestrijden. Daar moet de Japanse bladvlo verandering in brengen. In Lage Mierde start een proef.

'De ene exoot tegen de andere", grapt Martien van Beljouw van waterschap de Dommel. De Japanse duizendknoop, die inmiddels welig tiert in Nederland, hoort hier oorspronkelijk niet thuis. En dat geldt ook voor het diertje waarop nu alle hoop gevestigd is. Niets lijkt de plant te kunnen bestrijden, maar de Japanse bladvlo biedt hoop. Landgoed Wellenseind in Lage Mierde is één van de drie plekken in het land waar een project start om te volgen hoe effectief het diertje werkelijk is.

,,Het rijk moest hier speciaal toestemming voor geven", vertelt Van Beljouw. Want exoten het land binnenhalen is eigenlijk onwenselijk. Er is echter al zoveel geprobeerd zonder dat dat leidde tot dé oplossing. En Aziatische duizendknopen zijn lastpakken.

Veel schade

De plant, die verschillende variaties kent, verspreidt zich razendsnel. Hij verdringt inheemse soorten en is nauwelijks weg te krijgen. Omdat het een krachtige plant is, kan hij veel schade toebrengen aan bruggen, wegen en funderingen. Voor huisbezitters is de plant een plaag. De Britten zijn hem zelfs zo beu dat iedereen die grond verkoopt, een verklaring moet overleggen waarop staat dat er geen Japanese knotweed te vinden is.

Maar in Japan houdt de plaatselijke bladvlo de plant aardig in bedwang. In Canada en Engeland draaiden succesvolle experimenten met het diertje. Samen met de provincie en de universiteit van Leiden start het waterschap daarom ook hier een proef. Daaraan doen ook Bosgroep Zuid, ASR, en Brabants Landschap mee.

Stukje wortel

Lex Peeters, landgoedmanager van Wellenseind, kent de plekken waar de duizendknoop op het 130 hectare grote perceel te vinden is. Zo staat er veel langs het beekje de Reusel. ,,Er hoeft maar een stukje wortel van de plant in het beekje te vallen en een eind verderop heb je hem ook."

Komend najaar moet daar een eind aan komen, als hier de eerste bladvlooien worden uitgezet die de groei moeten gaan remmen. Momenteel wordt de zogeheten 'aphalara itadori' speciaal daarvoor gekweekt. ,,Het is een secuur beestje", weet Peeters. ,,Het gaat vooral op de Boheemse duizendknoop af en die hebben we hier veel." Die variant is genoemd naar de regio waar hij voor het eerst werd ontdekt.

Smaakt naar rabarber

Bij het project in Wellenseind zijn alle grondeigenaren betrokken, vanaf de bron van de Reusel tot aan het Wilhelminakanaal tussen Tilburg en Oirschot. Een inventarisatie moet eerst opleveren wat precies langs de Reusel staat en langs de zijbeken daarvan. Dat willen de initiatiefnemers met zo'n veertig vrijwilligers doen. ,,Onze indruk is dat de plant in het hele beekdal van de Reusel woekert", aldus Peeters.

Wellenseind heeft inmiddels maar van de nood een deugd gemaakt. Marieke van Beers, chef-kok van restaurant Voor Anker, heeft speciaal duizendknoop-ijs gemaakt, dat een beetje smaakt naar rabarber. ,,Erg lekker ijs", aldus Peeters. ,,Maar we zijn toch liever van de plant af."

Bij beekje de Reusel is veel overlast van de duizendknoop.