Blaffende honden zorgen voor gedoe in Eersel

EERSEL/DEN BOSCH - Woef, woef, blaf, blaf. Waar komt het geluid vandaan? Eigenaar Geertjan Hettelaar van honden- en kattenpension Boslucht in Eersel zegt te worden aangekeken op het geblaf van honden die actief zijn op het hondensportterrein.

Blaffende honden zorgen voor geluidsoverlast aan de Postelseweg in Eersel. ,,Mensen denken dat het geluid van ons af komt, maar dat is niet zo”, zegt Geertjan Hettelaar, eigenaar van honden- en kattenpension Boslucht in Eersel.

Zijn pension ligt in de buurt van recreatiepark TerSpegelt bijna tegen de bosrand aan. Hij denkt dat de overlast afkomstig is van het het hondensportterrein een paar honderd meter verderop. Op het terrein van Toon van der Zanden worden hondentrainingen gegeven.

Van der Zanden ziet het anders. ,,Er wordt net gedaan of er iedere dag activiteiten zijn. Één hondenvereniging maakt gebruik van mijn terrein en dat is politiehondenvereniging De Steller. Ze zijn er op woensdagavond en zondag in de voormiddag en dan zijn er ongeveer vijf honden”, vertelt Van der Zanden. Advocaat Helma Krijger, zij behartigt de belangen van pension Boslucht, meent dat er meer activiteiten op het terrein plaatsvinden.

Het terrein is volgens het bestemmingsplan bos en daar mogen geen hondensportactiviteiten plaatsvinden. Daarom diende Hettelaar bijna twee jaar geleden een handhavingsverzoek in bij de gemeente Eersel. De gemeente gaf in eerste instantie tot halverwege augustus de tijd om de overtreding ongedaan te maken. Maar besloot die termijn te verlengen tot april. Daarom stapte Hettelaar na de rechter, die over twee weken uitspraak doet.

Wat meespeelt bij Hettelaar is dat een omwonende eerder dit jaar een rechtszaak aanspande vanwege geluidsoverlast veroorzaakt door honden van het pension. Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) voerde daarom een geluidsonderzoek uit. ,,Daaruit bleek dat de klachten ongegrond waren op één na”, vertelt Krijger. ,,En dan gaat het om het geblaf na 19.00 uur. STAB heeft niet onderzocht waar het geluid vandaan komt. Daarom hebben we zelf een bureau onderzoek laten verrichten. Daaruit bleek dat het pension aan de normen voldoet.” Wanneer deze zaak verder gaat is nog niet duidelijk.