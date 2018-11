‘Blijven opletten’ op de Kempenwegbrug in Oirschot

Onderzoek naar energieneu­tra­le Kempen

7 november BLADEL - 186 Windmolens of 2250 hectaren met zonnecollectoren zijn nodig om de Kempen in 2025 energieneutraal te laten zijn. De vijf Kempengemeenten hebben deze zomer onderzocht hoe dat ruimtelijk in te passen is. Op woensdag 14 november worden de resultaten gepresenteerd aan de gezamenlijke gemeenteraden.