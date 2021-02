Bloedprikken is in maart weer in alle Eerselse kernen mogelijk

EERSEL - Inwoners uit Duizel, Steensel, Knegsel en Wintelre kunnen in maart weer in hun eigen dorp terecht om hun bloed te laten prikken. Afgelopen jaar kwam er wegens bezuinigingen een eind aan die mogelijkheid.

Nadat Diagnostiek stopte met bloedprikken in de vier kernen moesten inwoners voortaan naar het gezondheidscentrum in Eersel of Vessem. In maart gaat een pilot van start, zodat ze terecht kunnen in het gemeenschapshuis in hun eigen kern.

In Duizel en Wintelre wekelijks, in Knegsel en Steensel eens in de twee weken

De gemeente Eersel draagt met een subsidie bij aan de gemeenschapshuizen, zodat Diagnostiek voor U kosteloos gebruik kan maken van de ruimte. In Duizel en Wintelre is er wekelijks een prikuur en in Knegsel en Steensel eens in de twee weken. Na vier maanden wordt de pilot geëvalueerd en kan daarna tot het einde van het jaar 2021 worden doorgetrokken. Als het succesvol is, kan het prikuur volgend jaar in het subsidieprogramma van de gemeente worden opgenomen.

De startdatum is in iedere kern anders. Op welke dag er wordt geprikt is nog niet duidelijk, maar wel het tijdstip. In Duizel, Steensel, Knegsel en Wintelre is het prikuur tussen 13.45 en 14.45 uur. Het bloedprikken in de gezondheidscentra in Eersel en Vessem blijft zoals het nu is.