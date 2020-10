Bloemenschilderijen in coronatijd, in Cultuurhuis Bergeijk

BERGEIJK - Het Cultuurhuis in Bergeijk staat en hangt vol kunstwerken over bloemen en planten, dankzij een lezing van Wilhelmien van Dijk. 23 kunstenaars uit de Kempen hebben invulling gegeven aan de lezing die Van Dijk-Knapen (63) in september hield over bloemen en planten door de eeuwen heen. Samen met Jos Smeets (74) heeft zij de tentoonstelling samengesteld.

Beiden zijn lid van de Bergeijkse Kunstenaarsvereniging (BKV) die zich ten doel stelt jaarlijks een activiteit te starten. ,,Ik wilde in het voorjaar een lezing houden over Bloemen en planten door de eeuwen heen. Het coronavirus gooide roet in het eten, maar uiteindelijk heb ik die lezing toch op 17 september kunnen geven. Onderdeel van de lezing was de betekenis van Mien Ruys voor de aanleg van tuinen. Ook in Bergeijk heeft zij een belangrijke rol gespeeld in de aanleg van het Ploegpark.”

Quote Door de coronacri­sis is de wereld veel kleiner geworden, waardoor je al snel uitkomt op bloemen en planten die je omringen Wilhelmien van Dijk-Knapen

Op de benedenverdieping staan een aantal panelen met daarop uitleg over het werk van ‘BielzenMien’, zoals de tuinontwerpster gekscherend wordt genoemd vanwege haar gebruik van bielzen in haar tuinontwerpen. ,,Door de coronacrisis is de wereld veel kleiner geworden en dan ga je om je heen kijken waardoor je al snel uitkomt op bloemen en planten die je omringen. Ook kunstenaars zijn door de eeuwen heen geïnspireerd door bloemen”, vertelt Van Dijk.

Via kunstwerken in mozaïek, glas, inkt, hout, keramiek en marmer was er veel inspiratie voor dit onderwerp. Zo hangt er van de jonge kunstenares Amy Verhoeff uit Dommelen een miniatuurstilleven naar Rachel Ruysch. Zij won afgelopen jaar de Nederlandse Portretprijs voor kunstenaars onder de 30. Ook Smeets en Van Dijk hebben zelf kunstwerken aan deze tentoonstelling toegevoegd.

Quote Onder leiding van de docenten Silvie Hendriks en Sil Mandigers krijgen kinderen kunstles­sen rondom een bepaald thema Jos Smeets

Ook hangen er vier werkjes van Silvie, Otte en Tessa, kinderen die deze zomer hebben deelgenomen aan het jeugdatelier in de Dr. Rauppstraat. ,,Onder leiding van de docenten Silvie Hendriks en Sil Mandigers krijgen kinderen kunstlessen rondom een bepaald thema. Vanuit de BKV helpen ook Wilhelmien en ik hieraan mee. In het glazen huis is de eerdere expo rondom een coronaborduurwerk naadloos overgegaan in deze expositie”, vertelt Jos Smeets.

De expositie FLOWers, bloemen en planten is op donderdag, vrijdag en zondag van 13.00-17.00 uur tot en met 1 november geopend in het Cultuurhuis Bergeijk, Domineestraat 8a.

www.cultuurhuisbergeijk.nl