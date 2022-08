Bloemenzee midden in Eersel: ‘Wij zijn niet van de perkjes en de steentjes’

EERSEL - Piet Menting is altijd wel wat aan het plukken. Maar eigenlijk heeft hij maar weinig te doen in zijn tuin. ,,Je kunt er niet schoffelen. Het sproeien valt mee, want de aarde is goed bedekt en droogt dus niet zo snel uit. En onkruid wieden, daar is toch geen beginnen aan.”

Midden in Eersel, vlakbij de Nieuwstraat, ligt de grote voor- en zijtuin van Piet (65) en Gerda (64) Menting bijna het hele jaar vol met bloemen in alle kleuren van de regenboog. Ze wonen er nu vijf jaar en houden van een beetje wilde tuin, met veel bloemen dus.

,,Het leuke is: veel mensen en ook kinderen die voorbijkomen blijven staan kijken bij onze tuin of maken een foto. Sommige mensen bellen zelfs aan om te vertellen hoe prachtig ze het vinden,” glundert Gerda. ,,Gisteren was er een mevrouw die vroeg: ik zie wel eens wat zaad op de grond liggen, mag ik dat meenemen? Of mensen vragen ons hoe wij dat doen. Of als we vertellen waar we wonen hoor je: ‘oow, bij die bloemen’.”

Beetje kleurenblind

Gerda doet zelf niks in de tuin, ze vindt het niet leuk om in de tuin te werken. Maar Piet vindt het helemaal geweldig, het is echt zijn ding. ,,Hij zaait en doet wat ie wil. Daar overleggen we ook niet over,” aldus Gerda. Piet is een beetje kleurenblind. Bij hem staan alle kleuren door elkaar, maar ook omdat hij daar gewoon van houdt. De meeste bloemen zaaien zichzelf weer uit. ,,Korenbloemen en klaprozen komen vanzelf terug, cosmea zaaien we altijd extra bij. Dat is een heel dankbare bloem, we zijn er dol op. Die bloeit totdat de vorst intreedt.”

Quote In het voorjaar horen we wel eens: het is hier net de Keukenhof Gerda Menting

Het eerste jaar was de tuin in oktober één grote cosmea. Verder staan er goudsbloemen, gele margrieten, lelies, dahlia’s, hortensia’s, venkel. ,,Wij zijn niet van de perkjes en steentjes. Laat lekker groeien wat groeit. In het voorjaar hebben we de bloembollen: hyacinten, tulpen. Die blijven gewoon in de grond zitten. We horen dan wel eens: het is hier net de Keukenhof.”

Rij yucca's stond er al toen ik kind was

Ze kwamen van een huis met grote tuin in Riethoven naar Eersel voor de voorzieningen. Eerst werd er verbouwd en aangebouwd. Achter het huis kwam een fijne patio. ,,Omdat we zo’n grote zij- en voortuin hebben, dachten we: wat doen we ermee? Toen hebben we heel veel bloemen gehaald, perenbomen geplant en meer dan duizend bollen in de grond geduwd. De rij yucca’s heb ik laten staan,” vertelt Piet. ,,Die stonden er al toen ik als kind in deze straat naar school ging. Het hele zijstuk was hier destijds moestuin. Ik heb er nog de bonenstaken opgeruimd. We vinden ook nog wel eens wat verdwaalde wortels.”

In de winter sterft alles af en blijft het allemaal liggen tegen de vorst in de grond. In maart, bij de eerste zonnestralen, kruipt Piet drie dagen op zijn knieën door de tuin om het dode spul weg te knippen. ,,Dat is het enige echt zware werk. Dus voorlopig laat ik het allemaal lekker staan,” vertelt Piet tevreden.