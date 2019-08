Bloemrijke akkerranden goed voor biodiversiteit Donk in Vessem

ZOMERSERIE Gezichten van de horeca: de klik met de klanten in Bergeijk ‘t Loo

5 augustus BERGEIJK - Inmiddels alweer twee jaar zit langs de doorgaande weg op ’t Loo in Bergeijk café, terras en zaal De Tierelier. De uitbaters zijn Anouk Verstappen en Rob Bouma. Verstappen is een echt horecamens. ,,Als klein kind hielp ik al in de voetbalkantine en heb daarnaast van alles in de horeca gedaan”, zegt Verstappen.