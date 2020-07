Bochica in Reusel: Gestolde thee op je bord

Wie bij Bochica komt eten krijgt geen menukaart. Gasten kiezen uit vijf, zes of zeven gerechten en kunnen uiteraard dieetwensen doorgeven. Maar wat er op het bord komt is altijd een verrassing. De koks bij Bochica houden niet van de gebaande paden. ,,We hadden nog nooit met thee gekookt. We hebben even getwijfeld of we het wel moesten doen. Maar we willen ons graag bewijzen. Dus kom maar op!”



Samen met Lucas Iraca, eigenaar en chefkok, ging hij aan de slag met de groene en zwarte thee van kwekerij Het Zuyderblad in Soerendonk. ,,We hebben eerst thee gezet, en zijn gaan proeven. Wat kunnen we hiermee, wat past hierbij? We dachten al snel aan een fris zomerdessert, zodat de smaak van de thee ook goed tot zijn recht zou komen. Je moet hem natuurlijk wel kunnen proeven. Iets met ijs, dat eten mensen ’s zomers graag. ” Maar wat past er bij de thee? Aardbeien bijvoorbeeld, passievrucht, een beetje witte chocolade, wat hangop (uitgelekte yoghurt) voor een fris en romig accent.