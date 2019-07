Boek over 550 jaar ‘stad’ Bergeijk

De Bourgondische hertog Karel de Stoute was eigenlijk maar een eigenwijze en vervelende vent: verwaand, arrogant en wreed. De reden waarom hij Bergeijk in 1469 stadsrechten verleende, is niet bekend. ,,Het jaar daarvoor had hij Luik verwoest. Luik had gronden in Bergeijk. Misschien dat de hertog dacht: ik moet die in Bergeijk toch wat te vriend houden", zo vermoedt Cas van Houtert.