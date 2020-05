Boek over machteloosheid biedt handvatten: ‘Touwtje springen is niet genoeg’

Machteloosheid is een breed gevoeld fenomeen, zeker in het GGZ-werkveld van de drie auteurs van het boek. Toch was daarover nog niet specifiek gepubliceerd, zo ontdekte zorgethica Stèphanie van der Corput tijdens haar afstudeeropdracht. ,,Er is al veel geschreven over schaamte, hoop, of verlies bijvoorbeeld, maar machteloosheid stond daar nog niet tussen. Terwijl het als onderliggend gevoel wel erg vaak genoemd wordt door cliënten. Een goede reden dus om daar eens dieper op in te gaan”, zo vertelt ze. ,,Iedereen voelt zich weleens machteloos, ikzelf niet uitgezonderd”, vervolgt ze. ,,Nu, tijdens de coronacrisis is het helemáál iets wat bij velen de kop opsteekt, bijvoorbeeld getriggerd door eenzaamheid, ziekte of verlies. Mensen gaan overlevingstechnieken inzetten om zich te handhaven. ‘Coping’ noemen we dat. Je kunt vervallen in overmatig drinken, non-stop Netflix kijken of gamen. Maar je kunt natuurlijk ook gaan klussen, of hardlopen om beter met de onzekere situatie om te gaan.”