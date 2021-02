Boek over Spoordonk: ‘De wereld hield op bij de dorpsgrens van Spoordonk’

MIDDELBEERS - Kees Smetsers schetste het ‘dappere leven’ van zijn ouders tegen de achtergrond van Spoordonk in vervlogen jaren, in een boek met een warme, nostalgische touch. Maar de rauwe realiteit en Smetsers’ emotie vinden daarin ook een plek.

,,Ik heb daarnet nog Tougher than the rest van Bruce Springsteen gedraaid. Dat nummer is zó op ons moeder van toepassing: dan schiet ik even vol”, bekent Smetsers. Hij had een innige band met zijn moeder Cato, die in september op 96-jarige leeftijd overleed. ,,Na het overlijden van pa, zo’n twintig jaar geleden, ging ik geregeld met haar op vakantie, maar we gingen ook tot voor kort nog twee keer per week samen zwemmen. Dat zwemmen had ze nog geleerd toen ze al tegen de zestig liep.”

,,Mijn ouders trouwden net na de oorlog, in de wederopbouwjaren van Spoordonk. Vaders familie was tegen het huwelijk, vanwege het standsverschil. Dat hij tóch met haar trouwde, vind ik dapper. Ze hadden behalve een houten huisje op de Bekersberg helemaal niks. Ze kregen er vijf kinderen. Vader werkte naast zijn boerderijtje nog bij als slotenmaaier, als binder van takkenbossen voor dijkversteviging en hij hielp mee bij de aanleg van de A58. Hij deed er met moeder alles aan om het gezin draaiend te houden. Ook dat vind ik dapper.”

Volledig scherm Kees Smetsers, omstreeks 1952, op de Oirschotse kermis, met moeder Cato, zijn jongere broer Henk en zijn oom Wim. © Kees Smetsers' archief

Superjeugd gehad

Smetsers vervolgt: ,,Toch had ik een superjeugd: we zaten de hele dag in de bossen en maakten hutten. Het leven was heel eenvoudig nog. De hoogtepunten waren het voetballen en soms een dubbeltje voor een puntzak friet. De wereld hield op bij de dorpsgrens van Spoordonk. Later werd de horizon ruimer, bijvoorbeeld omdat we overal naar de motorraces gingen, met de Spoordonkse racelegende Piet van de Wal natuurlijk.”

Het eerste deel van het boek ‘vlamde’ hij er in een week uit, op Ameland. Het tweede deel werd een zware emotionele beproeving voor Smetsers. Daarin beschrijft hij het verlies van zijn moeder, op tamelijk rauw-realistische wijze. ,,Mijn moeder was op 29 augustus gevallen in de tuin van het verpleeghuis. Ze lag er anderhalf uur met een gebroken heup en vreselijke pijn, voor de ambulance kwam. De chirurg vond het te riskant om haar te opereren. Er volgden vier weken van een enorm lijden. Ze kreeg haldol en morfine tegen de pijn, maar daardoor kon ze niet meer eten of drinken en verloor ze haar gevecht.”

Quote Voor mij bleek het dé manier om het verdriet te verwerken. Ook is het een eerbetoon aan mijn ouders en het dorp waar ik opgroeide Kees Smetsers

Het was een traumatische ervaring voor Smetsers, hoewel hij het personeel van het verpleeghuis zeker niets kwalijk neemt. ,,Ze hebben allemaal liefdevol voor moeder gezorgd. Het heeft alles te maken met de bezuinigingen in de zorg”, verzucht hij. Hij beloofde zijn moeder nog dat hij een boek over haar en vader zou schrijven. ,,Dat vond ze fijn, omdat ze dan niet vergeten zouden worden. Voor mij bleek het dé manier om het verdriet te verwerken. Ook is het een eerbetoon aan mijn ouders en het dorp waar ik opgroeide.”

Smetsers deelt het boek vooral uit aan familie. ,,Maar geïnteresseerden kunnen het ook krijgen, tegen een donatie voor het goede doel vanuit de Bali Runners, om kinderen met een klompvoetje op Bali te laten opereren”, zo besluit de schrijver.

Te bestellen via: smetserskees@hotmail.com, o.v.v. naam, adres en ,,Boek van Cato en Janus”.