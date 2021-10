Boek over Westerhoven in coronatijd is klaar: ‘Van Wuhan naar Westerhoven’ in november gepresenteerd

WESTERHOVEN - Het boek over Westerhoven in coronatijd ‘Van Wuhan naar Westerhoven’ is klaar. De werkgroep heeft het boek naar de drukker gestuurd en de driehonderd pagina’s met daarin 150 bijdragen van inwoners, de burgemeester van de gemeente Bergeijk, de directeur van de plaatselijke basisschool De Ster, de pastoor, de huisarts en ook oud-inwoners.

In het boek staat ook een overzicht van de geslaagden van het middelbaar onderwijs van de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021. Ook voor de leerlingen van groep 8 van beide schooljaren is ruimte in het boek gereserveerd.

Omdat wandelen in coronatijd een geliefde bezigheid was voor veel inwoners van het dorp is ook een uitgebreide wandeling door het dorp beschreven. Tijdens deze wandeling zijn op de route diverse praatjes met inwoners gemaakt die ook in het boek beschreven staan. Enkele gedichten en foto’s van Westerhoven maken dit boekwerk compleet tezamen met enkele lege bladzijden, waarin de inwoners hun eigen verhaal aan het boek kunnen toevoegen.

Presentatie in de Buitengaander

Op vrijdagavond 5 november wordt het boek in De Buitengaander officieel aan genodigden gepresenteerd, waarna de bestelde exemplaren daar kunnen worden opgehaald. Iedereen die een boek heeft besteld krijgt daarvoor nog een exact ophaaltijdstip toegestuurd. Bestellen kan nog via www.wijwesterhoven2021.nl. Het boek kost in de voorverkoop 17,50 euro. Daarna kan het boekwerk via diverse verkooppunten worden aangekocht voor 25 euro. Met de aankoop van het boek worden ook de activiteiten van Wij WEsterhoven gesteund.