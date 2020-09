Boek van ‘zingende zusters’ loodst nieuwe ouders door zware tijd

EERSEL/BERGEIJK - Moederschap is een belangrijke taak, zowel persoonlijk als voor de maatschappij. Yolanda Roos uit Bergeijk en Gina Tiemessen uit Eersel vinden dat het tijd is voor een herwaardering van het moederschap.

Met 25 en 31 jaar ervaring als jeugdverpleegkundigen zijn Roos en Tiemessen begaan met jonge ouders en de uitdagingen waarvoor zij geplaatst worden in onze maatschappij. In de gemeentes Bladel en Eersel hebben ze in al die jaren legio ouders en kinderen op weg geholpen; velen zullen hen kennen.

Nu delen ze hun kennis en wijsheid op een grotere schaal: ze schreven samen ‘Het Grote Opgroeiboek’. Het is een boek vol weetjes, tips en tricks voor de eerste drie maanden nadat de kraamhulp vertrokken is. ,,Wij hebben de meest basale informatie gebundeld, zodat kersverse ouders niet steeds het internet hoeft af te struinen naar goede informatie.”

Roos en Tiemessen leerden elkaar kennen bij Zuidzorg toen Roos op zwangerschapsverlof ging en Tiemessen haar verving. ,,Wij waren daar altijd de stoute dames, in de zin van dat we ondernemend waren. We hebben mede aan de wieg gestaan van de jeugdgezondheidszorg zoals die nu is in de Kempen.”

Zingende zusters

Ze waren de zingende zusters, en stelden zo de kinderen gerust bij de hersenvliesontsteking-vaccinatie. ,,Onze passie is onze missie. Kinderen zijn onze toekomst”, zegt Tiemessen. ,,Baby’s verdienen een stevige basis, een basis die zorgt voor rust voor het hele gezin. Daar zijn de ouders verantwoordelijk voor. De wereld van nieuwe ouders wordt ineens even heel klein. Dat mag en moet zelfs.”

Quote Ik wist dus wel zo’n beetje wat ik kon verwachten. Toch was het voor mij ook even schrikken Yolanda Roos Zoals ze in het boek schrijven: Miss Perfect mag de deur uit, de deur mag op slot. En: Baby aan, telefoon uit. Roos: ,,Je moet er echt voor ze zijn, dat gaat overigens het hele leven door.”

Tiemessen beweert zelfs: ,,Met wat ik nu weet, had ik een time-out genomen toen ik moeder werd.” De eerste drie maanden als jonge ouders draaien om heroriëntatie. Roos: ,,Ik ben opgegroeid met baby’s om mij heen. Ik werkte tien jaar bij Zuidzorg, toen ik zelf mijn eerste kindje kreeg. Ik wist dus wel zo’n beetje wat ik kon verwachten. Toch was het voor mij ook even schrikken.”

Ze vervolgt: ,,Tegenwoordig woon je niet meer standaard in de buurt van de familie. Families zijn kleiner. Af en toe ís het niet zo leuk. De wereld is niet altijd maakbaar zoals jij het wilt. Hoe hou je jezelf dan overeind? Ik adviseer: ‘leer je eigen kind te lezen, hou contact, durf ouders te zijn, doe het samen als team.” Tiemessen: ,,Ik zeg altijd tegen mijn kinderen: ‘dank je wel dat ik jullie mag hebben’.”