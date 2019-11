Boek vol anekdotes over 170 jaar De Vriendschap in de Beerzen

,,Ik heb er veel tijd aan besteed. Vorig jaar maart ben ik samen met Jan van Vroenhoven van heemkundekring Den Beerschen Aard al begonnen met materiaal verzamelen", vertelt Nicoline van Tiggelen, schrijfster van het boek ,,Van mars tot maestro De Beerzen". Voor de vormgeving tekende Stijn van Es. ,,Mij heeft het ook aardig wat vrije tijd gekost, maar als bestuurslid van de muziekvereniging wilde ik graag meewerken. Ook konden we zo de kosten laag houden", aldus Van Es. ,,Uiteindelijk kwamen alleen de drukkosten op het conto van De Vriendschap."

Smulders

De twee hebben genoten van hun duik in de geschiedenis. Van Tiggelen toont een oud schriftje: ,,Het originele kasboekje uit 1849, ondertekend door de toenmalige gemeenteontvanger P.J. Liebregts. Die kasboekjes gaven een goed inzicht in de uitgaven destijds. Een oprichtingsakte is niet gevonden, maar we weten wel precies wie de leden waren. Daarbij komen veel nu nog bekende Beerse achternamen voor, zoals Deenen, Jakobs, Liebregts en natuurlijk Smulders. De eerste burgemeester van De Beerzen in het Smulders-geslacht, Egidius Smulders, was mede-oprichter en eigenaar van de herberg, later zaal De Zwaan, waar de harmonie nog tot begin 2020 zal repeteren.”

Ook vanwege de talloze smeuïge anekdotes is het een vlot leesbaar boek geworden. ,,Wat nu ondenkbaar zou zijn, is de ‘premie’ die orkestleden kregen als ze weinig repetities verzuimden. Dan kregen ze een beloning in de vorm van een ‘rookertje’, vaak een sigaar", onthult Van Tiggelen. Ook de uitstap in 1990 naar het Oostenrijkse Matrei en het bier-overgoten optreden voor een afgeladen feesttent daar, krijgt volop aandacht in het boek. Hoewel Van Es toen pas tien was, kan hij het zich nog goed herinneren. ,,Ik mocht mee, als mijn oom Wim goed op me zou letten. Het kwam er op neer, dat ik meer op hem moest letten", vertelt hij met een lach.

Fraude

Ook serieuzere aangelegenheden komen aan bod. Opvallend openhartig wordt ook de misschien wel zwartste bladzijde uit de geschiedenis van de vereniging beschreven: de fraude van een bestuurslid, die de vereniging 164 duizend gulden kostte.

Voor Van Es was dit boek een kolfje naar zijn hand. ,,Het was een heel werk om oude en beschadigde foto's toch goed in beeld te brengen maar het was heerlijk werk!", zo verzekert hij. Van Tiggelen kan dat beamen. ,,We hebben er een heel compleet en mooi boek kunnen maken.”