Boekenhuisje is ‘sympathiek, klein’ startproject in Westerhoven

WESTERHOVEN - Terwijl de wind flink zijn best doet om het vaandel van de Dorpsraad Westerhoven van zijn sokkel te krijgen, wordt in het bijzijn van maker Piet Adriaans het eerste boekenhuisje in Wester-hoven door wethouder Mathijs Kuijken geopend.

Even later zet maker Piet Adriaans de boeken erin die hij van jeugdig lezer Vince Lankvelt (4) heeft ontvangen. Dorpsraadvoorzitter Ad Bone vertelt dat de Dorpsraad Westerhoven is gaan nadenken over de besteding van de achtduizend euro die de gemeente Bergeijk voor projecten in Westerhoven beschikbaar heeft gesteld. Daaruit kwam het idee om in het dorp op diverse plekken boekenhuisjes neer te zetten die beheerd worden door de buurtverenigingen.

Heel sympathiek

Dorpsraadslid Joop Kock heeft Piet Adriaans (76) gevraagd om de boekenhuisjes te maken. Het eerste exemplaar staat nu op het Mgr. Biermansplein in het centrum van Westerhoven. Wethouder Mathijs Kuijken noemt het weliswaar een klein project, maar wel heel sympathiek. Hij vertelt dat hij altijd in goed overleg met de Dorpsraad bezig is om de zaken voor Westerhoven te regelen. Een daarvan is het groenproject dat nog uitgewerkt moet worden.

Piet Adriaans is altijd bezig als gepensioneerd timmerman met het maken van dingen van hout. ,,Joop Kock kwam met een tekeningetje voor het boekenhuisje en dat heb ik daarna gemaakt.” Gevraagd hoeveel uren dit heeft gekost zegt hij: ,,Dat is misselijk te zeggen. Ik ben gepensioneerd dus tel ik geen uren.” Het schilderwerk is gedaan door Toon Compen.

Adriaans verwacht dat hij nog zo’n vijf of zes huisjes moet maken voor de diverse buurten in Westerhoven. Het is niet het enige wat Adriaans nog doet in zijn vrije tijd. De handige Westerhovenaar maakt in zijn werkplaats ook poppenhuisjes, kraanwagens, locomotieven, en dat alles allemaal van hout. Kock verwacht dat hij met de plaatsing van dit boekenhuisje voldoende reclame kan maken, zodat de buurtverenigingen ook een dergelijk huisje bij een van de bewoners in de voortuin kan plaatsen.

Container in buitengebied

Een ander project dat nog uitgewerkt moet worden en dat van het gemeentepotje kan worden betaald, is de plaatsing van een container op een plek in het buitengebied bij de natuur, met daarbij een bordes, een bankje en een tafel. Na een maand kan deze dan weer verplaatst worden naar een andere mooie plek bij de natuur. Komende zomer moet dit plan zijn uitgewerkt en de container worden geplaatst.