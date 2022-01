Boer Bert wil van zijn 10.000 varkentjes af: ‘Een beetje pijn doet het wel’

Een muntje voor een kop koffie of fooi: winkeliers Bergeijk geven horeca een steuntje in de rug

BERGEIJK - Dolblij waren ze dat ze weer open mochten, de winkeliers in Bergeijk. De horecazaken in hetzelfde dorp hadden minder geluk. De winkeliers springen nu in de bres voor hun collega-ondernemers met een muntjesactie. In de winkels krijg je bij een aankoop muntjes die je in de horeca later weer kunt uitgeven.

19 januari