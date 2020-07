Boer bevrijdt met tractor vastzittende passagier na zwaar ongeluk met drie gewonden in Eersel

Keurslager Gooskens in Hoogeloon houdt het voor gezien

21:23 HOOGELOON - Na bijna 38 jaar gaan Connie en Mari Gooskens het rustiger aan doen. Hun keurslagerswinkel in Hoogeloon gaat dicht. Maar zolang het pand niet is verkocht, blijven ze via een webshop hun vlees en vleeswaren aan de man brengen. ,,Op die manier bouwen we af.’’