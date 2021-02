Boer zoekt opvolger; kleine bedrijven verdwijnen, schaalvergroting zet door

‘Vroeger’ hoefde je een boerenzoon vaak niet te vragen wat hij later zou willen worden. Hij groeide op op de boerderij en bijna als vanzelfsprekend werd hij - of een van zijn broers - klaargestoomd voor het grote werk en uiteindelijk de overname van het bedrijf. In de jaren vijftig van de vorige eeuw waren er veel meer boerenzoons die boer wilden worden dan dat er oudere boeren waren die met een bedrijf wilden ophouden. Er was zelfs een speciaal kengetal voor: ‘opvolgingsdruk’.