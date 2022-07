Boeren halen rode vlaggen in Reusel-De Mierden woensdag zelf weer weg

,,Dat gaan we komende woensdag zelf doen. Door overmacht duurt het langer dan de bedoeling was”, zegt Jannes van Limpt, die het boerenprotest in Reusel van 13 juli mede organiseerde.

Boerenprotest in Reusel-De Mierden als één groot familiefeest; Burgemeester is trots op ‘onze boeren’

Rijkswaterstaat moet illegaal geplaatste protestvlaggen op eigen kosten van viaducten verwijderen. En in Oldebroek is een burgemeester zelfs bedreigd omdat ze vlaggen weg wil laten halen. In Reusel-De Mierden, waar het protest louter een ludiek karakter had, is dat totaal niet aan de orde. Van Limpt neemt ook afstand van de afvaldumpingen op snelwegen elders in het land. ,,Dat slaat natuurlijk nergens op.”