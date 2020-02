Boeren in Bladel krijgen massaal drugsbrieven: ‘Mijn cliënt zoekt ruimte voor hennepplanten’

BLADEL - Honderden mensen in het Bladelse buitengebied kregen vrijdag een brief waarin criminelen hengelen naar ruimte voor een hennepkwekerij. Althans, zo moet het overkomen. „Inwoners moeten hier alert op zijn.”

Geen versluierd taalgebruik, maar juist recht voor z'n raap. In een brief die gisterenmiddag in het buitengebied van Bladel in de bus viel, werden bewoners gepolst of er bij hen plek is voor een hennepkwekerij. In ruil worden lucratieve huursommen beloofd. Wie 100 vierkante meter schuur heeft, kan in drie maanden tijd 16.000 euro verdienen.

‘Ik werk voor een organisatie die mensen zoekt met opslagruimte, kantoorruimte, schuren en loodsen. Een cliënt van mij is op zoek naar een ruimte waar hij met hennepplanten kan werken’, begint de brief. ‘Misschien is dit nieuw en eng voor u. Maar er is geen reden voor zorgen.’ Daarna volgt er een tabel met de lucratieve bedragen. Het lijkt allemaal te mooi om waar te zijn.

Quote Een cliënt van mij is op zoek naar een ruimte waar hij met hennepplan­ten kan werken. Briefschrijver

Telefoonnummer

En dat is het ook. De brief eindigt namelijk met de zin: ‘U kunt mij bereiken op…’ Wie het blad omslaat om te zien welk telefoonnummer kan worden gebeld, wordt geconfronteerd met de logo’s van de politie en de gemeente Bladel. In werkelijkheid komt de brief namelijk niet van criminelen, maar van ambtenaren. Het blijkt te gaan om een uitnodiging voor een informatieavond over drugsproblematiek die onder 900 mensen in het Bladels buitengebied is verspreid.

De post mag dan nep zijn, tegelijkertijd is ‘ie ook echt. Nagenoeg dezelfde brief werd elders in het land wel degelijk verspreid. „Het zegt iets over de brutaliteit van de criminelen en waar ze toe in staat zijn”, aldus een woordvoerder van de gemeente. „Bladel heeft veel buitengebied met grote percelen met schuren of loodsen. Dat zijn ook de plekken die criminelen zoeken, omdat er vaak ook minder sociale controle is.”

Ongure types

Voor alle duidelijkheid: het is niet zo dat het buitengebied in de gemeente nu wordt platgelopen door ongure types. Elk jaar wordt er misschien één hennepkwekerij ontdekt. Drugslabs? Idem dito. In Netersel brandde anderhalf jaar terug een stacaravan af waar vermoedelijk pillen werden gemaakt. Overigens wel op een adres waar eerder een drugslab werd ontdekt. „Inwoners moeten hier alert op zijn, daar is de brief vooral voor bedoeld”, aldus de woordvoerder.