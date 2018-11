Boeren in dienst van natuur en landschap

Is hij een melkveehouder die ook een stuk natuur beheert? Of een natuurbeheerder die toevallig ook 90 melkkoeien heeft? Knegselnaar Hein Klaasen heeft op die vraag meteen een gedecideerd antwoord. ,,Voor mij is het één. Als boer doe ik niets wat de natuur schaadt.” Sterker nog: hij wil het ecosysteem graag een handje helpen. Want de grond waar zijn opa en oom ooit boerden, ligt precies tussen twee bosgebieden in. ,,Die willen we graag met elkaar verbinden", legt hij uit. Het toeval wil dat de provincie Brabant net iets ten oosten van de familiegrond een perceel van 12 hectare heeft aangekocht. Een plek die ideaal zou zijn om het ene bos aan het andere te knopen. Met poelen en akkerranden bijvoorbeeld. Die beschutting bieden aan met name kleinere diersoorten die van bos naar bos willen oversteken.