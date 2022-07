Boeren protesteren op Markt in Bladel: ‘Het is nog niet te laat, we kunnen het tij nog keren’

Beerens overhandigde burgemeester Bosma een petitie aan en sprak de menigte op de Markt toe. ,,Het staat hier vol. Dat is mooi. Maar eigenlijk is de aanleiding dat we hier staan helemaal niet zo mooi", zei hij. ,,Er is namelijk echt wel iets aan de hand. Het is fijn dat de gemeente tijd voor ons maakt. De regering overlegt namelijk niet met ons, maar over ons. We hebben een alternatief plan, maar wat wordt ermee gedaan: niks.”