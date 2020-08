Boeren Reusel-De Mierden wachten nog even af

REUSEL-DE MIERDEN - Agrarische ondernemers staan niet in de rij om met de gemeente Reusel-De Mierden in gesprek te gaan over hun toekomst.

Reusel-De Mierden had vorig jaar na de zomer een piek verwacht van boeren die met de gemeente in contact wilden. Hoe zouden ze met hun bedrijf verder willen? Of wilden ze liever met de bedrijfsactiviteiten stoppen, om welke reden dan ook? Over het hele jaar hebben zich twintig agrariërs gemeld bij de bedrijfscontactfunctionaris. Dat zijn er gemiddeld nog geen twee per maand. Dat staat te lezen in de 'Eindrapportage Transitieteam' van de gemeente.

De gemeente ging uit van meer belangstelling omdat eind vorig jaar een provinciale deadline verliep. Wie zijn stallen wilde aanpassen, moest op tijd een vergunning aanvragen. In de loop van het jaar ontstond hier discussie over. Ook speelden factoren op het gebied van provinciale besluitvorming over veehouderij, de saneringsregeling en de stikstofdiscussie een rol.

Het buitengebied van Reusel-De Mierden.

Knopen doorhakken

Al die lopende trajecten maakten het voor boeren moeilijk om knopen door te hakken over hun toekomst. Het gevolg was, zo schat de gemeente in, dat ze daarom juist pas op de plaats maakten.

Reusel-De Mierden verwacht komende jaren meer beweging. Ze gaat ervan uit dat tot 2024 circa zeventig agrarische ondernemers aangeven dat ze stoppen met hun bedrijf. Van een twintigtal wordt verwacht dat ook zij het gesprek aangaan over hun toekomst.

Meer dan de helft

Uitgaande van het huidige bestemmingsplan telt de gemeente Reusel-De Mierden 230 plekken met een agrarische bestemming. Naar verwachting neemt dat aantal in de nabije toekomst met meer dan de helft af. Die aanname is gebaseerd op provinciaal onderzoek, maar ook op eigen inzichten van de gemeente.

In de rapportage staat verder dat het aantal varkens in Reusel-De Mierden is gestegen van bijna 309.000 in 2010 naar ruim 316.000 in 2019. Toch is het cijfer van vorig jaar al lager dan dat van 2017. Op dat moment stond de teller op 325.000.

Het rundvee nam licht toe, van 13.500 stuks in 2010 naar 13.600 vorig jaar. De aantallen pluimvee (670.000) en geiten (1500) bleven nagenoeg gelijk.