Boerensector heeft fors aandeel in economie Kempen

Regulier werk staat voorop voor WVK in Bladel

7:06 BLADEL - Heel lang is de WVK-groep in Bladel vooral een zorgorganisatie geweest waar mensen met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt werden geplaatst, maar ook was het een bedrijf dat productie maakt. Dat gaat deels veranderen. Onder de naam KempenPlus krijgt de WVK naast dat bedrijfsmatige ook het karakter van een trainings- en opleidingscentrum. ,,De witte jas wordt verruild voor een blauwe jas", zo omschrijft directeur François Baudoin dat.