Bolle Jan in Eersel wordt woongebouw

Eigenaar en initiatiefnemer Wim van der Heijden, de gemeente Eersel en Keeris Architecten hebben een overeenkomst getekend om te komen tot de bouw van tien appartementen op de plaats van het voormalige zalencentrum ’t Vierspan en later partycentrum Bolle Jan.

Omwonenden hebben eerder, eind november, tijdens een informatieavond positief gereageerd en vonden het fijn dat er eindelijk op deze plek wat gaat gebeuren, dat ze weten wat er gaat komen en dat hiermee de horecabestemming komt te vervallen.

Het plan omvat onder andere zes koopappartementen in de luxe vrije sector. Op de begane grond worden vier huurwoningen in de sociale sector gerealiseerd. De appartementen van ongeveer 70 vierkante meter zijn bedoeld voor een- of tweepersoons huishoudens en hebben elk een eigen ingang aan de straatkant. Het is het eerste project dat volgens de onlangs aangenomen Nota Impuls Sociale Woningbouw gebouwd wordt, waarin staat, dat bij nieuwbouwprojecten minimaal 40 procent sociale woningbouw moet zijn.

Voormalig klooster

Willem Keeris: ,,Het wordt een levensbestendig, duurzaam gebouw. Energieneutraal. Het project is geïnspireerd door de stijl van de bestaande historische panden aan de Dijk. Tevens wordt daarbij gerefereerd aan het voormalige klooster, dat op de plaats van het gemeentehuis heeft gestaan. Zo komen er ambachtelijke leitjes op het dak en is er gekozen voor gevelmetselwerk voorzien van voegknipwerk en worden de dakkapellen bekleed met gepatineerd donker zinkwerk.”

Het plan is nog in het beginstadium, er moeten nog allerlei procedures gevolgd worden. Als alles volgens plan verloopt zal er over ongeveer een jaar gestart kunnen worden met de bouw. Een jaar later kunnen de bewoners hun intrek nemen.

Eigenaar Van der Heijden is blij met het project. ,,Het heeft lang genoeg geduurd. Het is fijn dat er nu iets gaat gebeuren op deze mooie plek in het dorp. Ik zit er zelf over te denken om in een van de appartementen te gaan wonen. Ik woon nu in Hoogeloon.”