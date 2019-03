Bollemeppers swingen maar twee wagens vallen uit

Wagenbouwers van buurtvereniging Stokkelen in Eersel en de KPJ Bergeijk zetten vanavond alles op alles om hun ‘panne te lappen'. Ze gaan er vanuit dat de optochten in respectievelijk Eersel en Bereijk morgen gewoon gereden worden.

Stokkelse Tripel

De Stokkelse wagen was opgebouwd rond het thema bier brouwen. Wat er precies is stukgegaan kon wagenbouwer Jelle Dijkmans zaterdagmiddag nog niet zeggen. ,,Maar we hebben alle onderdelen reserve, dus dit gaat goed komen. Zondag in Eersel en maandag in Hapert bij de Kempenoptocht kunnen we onze Stokkelse Tripel weer volop brouwen".