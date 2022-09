Bomvol Erfgoedweekend Oirschot in aantocht

Geïnteresseerde bezoekers en toevallige passanten hoeven zich niet te vervelen in historisch Oirschot komend weekend; de landelijke Open Monumentendag met als thema Duurzaam Erfgoed staat voor de deur. Theo Cruijff, voorzitter van het Oirschots comité voor Open Monumentendag: ,,Door samenwerking van verschillende erfgoedpartijen in Oirschot, verenigd in een Erfgoedplatform, zijn de ambities namelijk gegroeid om Oirschot nog meer als Erfgoedgemeente te promoten.”

Onder de naam Erfgoedweekend Oirschot wordt op zaterdag en zondag een bomvol programma gepresenteerd waar niet alleen oude gevels en kerktorens in de belangstelling worden gezet. Ook immaterieel erfgoed als dialect en tradities en culinair erfgoed komt aan bod. Zo is aan de horeca gevraagd om vergeten gerechten op de kaart te zetten, zes restaurants rondom de monumentale markt doen mee.

Klassiek menu

Sous-chef Melanie Grootzwagers van restaurant La Fleurie zocht naar een klassiek menu dat bij het restaurant past. ,,Er komen gasten speciaal voor onze zeetong naar ons restaurant. Met het verzoek om een vergeten gerecht te maken, kwamen we uit bij Tong Picasso. Met al die nieuwe kooktechnieken is deze klassieker uit het oog verloren geraakt. Wij maken een variant met vers fruit. Het gerecht kwam in mijn schoolboeken voor.”

Als dessert biedt ze Haagse bluf met griesmeel. ,,Mijn oma maakte regelmatig griesmeelpudding. En toen ik het hier maakte dacht ik, o ja zo smaakt het.” De buren aan de overkant, brasserie TOF en restaurant de Gelagkamer, bieden vergeten gerechten als zondagse soep, kippenlevertjes met spek en paling in het groen.

Gruitbier

Ook brouwer Frans Schamps van brouwerij Vandeoirsprong vond het leuk om mee te denken. Hij maakte 300 liter gruitbier, de voorloper van het hopbier. Schamps: ,,Dat is bovengistend bier waarin geen hop als conserveringsmiddel en/of smaakmaker wordt verwerkt, maar gruit: een kruidenmengsel met gagel als één van de belangrijkste bestanddelen. Zo deed men dat in Nederland tot het jaar 1320. Ik brouwde met gagel, jeneverbes, duizendblad en wat honing.”

De Oirschotse Bakker bakt brood naar zeer oud recept, er worden lezingen gegeven over Boterkerk en Sint Joriskapel, schrijvers en acteurs vertellen verhalen en spelen toneel, er is een antieke voertuigenshow op de markt. Op landgoed Baest is een speciale rondleiding en het is mogelijk om de oude wagenberging omgebouwd tot zorgwoning ‘Zorg voor Doy’ te bezichtigen. Voor sommige activiteiten dient u zich aan te melden via Openmonumentendag.nl.