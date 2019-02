Bonje tussen campinguitbaters om plan voor golfbaan aan Eerselsedijk

Niet dat De Haas tegen de golfbaan is, maar wel tegen de kap van vier hectare bos voor de aanleg van twee fairways (golfvelden). De Haas runt een minicamping en groepsaccommodatie. Hij maakt veel gebruik van het bos waar de fairway’s zijn gepland. ,,Ik heb veel groepen met kinderen van 4 tot 18. We gaan vaak naar het dichtstbijzijnde bos waar de kinderen kunnen spelen. Dat kan straks niet meer. Want dan blijft er nog maar twee hectare over en de rest van het bos is veel te ver lopen voor jonge kinderen. En het hondenuitloopbos is geen optie. Ik heb al voorgesteld om één fairway in het hondenuitloopbos aan te leggen. Dan blijft er aan mijn kant ruim vier hectare bos over”, aldus De Haas.