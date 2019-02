Bonte Avonden in Oirschot: van zachte gniffel naar hilarische Blunder

Anneke Lavrijsen uit Reusel (bijna 100) ‘checkt’ de mannen nog elke dag

23 februari REUSEL - Haar ogen kijken nog fel de wereld in, haar postuur oogt klein en iel. ,,En vriendelijk is ze ook’’, zegt dochter Sjaan over haar moeder. Dinsdag viert Anneke Lavrijsen-Van de Sande haar honderdste verjaardag. Ze is daarmee niet de eerste eeuweling in haar familie.