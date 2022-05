Bonte karavaan maakt statement voor de vrede: Nu actueler dan ooit

LAGE MIERDE– In een bonte karavaan met twaalf paarden en zes rijtuigen, trekt een Duitse groep paardenliefhebbers door Europa in de richting van Brussel en Waterloo. Met een tussenstop in Lage Mierde. De boodschap die ze bij zich draagt is de oproep voor vrede. Die was nooit actueler.

,,Dat het nu samenvalt met wat er in Oekraïne gebeurt is toeval, maat het versterkt wel onze boodschap,” zegt Sven Wegner. De 68-jarige Duitser is al jarenlang liefhebber van het aangespannen rijden en toen ze met een groep vrienden besloten om in Europa rond te gaan trekken was hij daar graag bij. ,,Enkele jaren terug gingen we richting Rusland, we trekken als karavaan zoals dat in de middeleeuwen ook gebeurde. Daar waar het kan brengen we de vredesboodschap, daarom hebben we nu ook het bevrijdingsvuur en de vredesklokken bij ons.”

De vredesklok die ze meevoeren is een koperen klok van zo’n halve meter doorsnee. Hij is gemaakt van omgesmolten hulzen en munitie, precies het tegenovergestelde van wat er in de oorlog gebeurde toen de Duitsers klokken omsmolten om er munitie van te maken.

Quote Bij het Europees parlement willen we graag een statement voor de vrede maken

Het vredesvuur werd begin mei ontstoken in het Utrechtse Duiven, waarna ze 5 mei in Wageningen waren. Daarna ging de tocht verder in de richting van het Belgische Waterloo om daar de vrede van 1815 te gedenken. ,,Maar omdat we daarbij ook Brussel passeren doen we ook het Europees parlement aan, daar willen we ook graag een statement voor de vrede maken,” zegt Wegner.

Ika Poethke zit samen met haar vriendin op de bok van een van de rijtuigen. Ze stuurt haar twee paarden vaardig camping Op de Veranda in Lage Mierde op waar het gezelschap een nacht bivakkeerde. ,,We zijn geheel zelfvoorzienend,” wijst ze, maar als het kan doen we kleine campings aan. Deze luxe hadden ze in de middeleeuwen natuurlijk niet, wij gunnen het ons zelf wel.”

Campingeigenaar Carola Couwenberg droeg de vredesklok gisteren weer over aan het gezelschap, waarna het hele spul even op de trailer ging. ,,We komen wat dagen tekort om over twee dagen in Waterloo te zijn en met 35 kilometer per dag halen we dat anders niet,” legt Wegner het smokkelen uit.

,,Maar over drie jaar gaan we met dit gezelschap pas een echt grote tour maken, dan trekken we helemaal van Berlijn naar Israël, een tocht van zo’n 4000 kilometer. En dan wordt er niet gesmokkeld,” zegt hij met een lach.