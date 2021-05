Bos bij Eerselse bushalte gezonder en veiliger

EERSEL - Het bosje aan de Monseigneur de Haasstraat in Eersel is enigszins uitgedund. In opdracht van de gemeente Eersel zijn er in het bosperceel bij de bushalte zo’n tien bomen gekapt.

De gemeente geeft aan dat de bomen zijn gekapt, omdat de bomen elkaar in de weg stonden. Hierdoor waren diverse bomen aan het afsterven. Er zat veel dood hout in de bomen en er groeiden op de stam en aan de bovenkant van de boom takken uit slapende knoppen. Dat is een teken dat de gezondheid van de boom minder wordt.

,,Als we deze bomen nu niet hadden weggehaald, waren de bomen alsnog gestorven”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,We hadden dan echter de komende jaren het bos moeten afsluiten, omdat er een groot risico was dat iemand bijvoorbeeld een tak op zijn hoofd zou krijgen.” De kap is voorbereid en begeleid door een gecertificeerde boomdeskundige.

Spechten

Het dood hout was belangrijk voor de spechten. Daarom zijn er een aantal bomen getopt, zodat spechten daar hun voedsel kunnen vinden en nesten kunnen maken. Langs de paden in het bos zijn stammen van de gekapte bomen gelegd voor insecten en paddenstoelen.

Behalve de bomen die niet in optimale conditie verkeerden, is er ook een gezonde boom gekapt. Die stond in de buurt van de achtertuin van Koppenhoek 11. De takken van de boom konden bij een stevige wind plots breken. Vanwege het veiligheidsrisico besloot de gemeente om ook die boom te kappen.

Geen nieuwe bomen

Er komen geen nieuwe bomen voor de gerooide bomen in de plaats. Vanwege de bomen die er al staan kunnen jonge nieuwe bomen niet voldoende groeien. Ook zijn de bomen gerooid om de bestaande bomen beter en gezonder te laten groeien.

Het bos is opener gemaakt, onder andere om de sociale veiligheid te verhogen. Dat is gedaan door ondergroei onder de bomen te verwijderen. In plaats daarvan zijn er rododendrons en taxussen geplant. Ook is er op een paar plekken inheemse bloeiende boskruiden gezaaid.

In het winterseizoen wordt nog gekeken naar het meest zuidelijke deel van het stuk grond. Als daar nog onveilige bomen staan, worden die gesnoeid of gerooid.