Bosma geïnstalleerd als burgemeester van Bladel

BLADEL - Commissaris Wim van der Donk had het Remco Bosma, de nieuwe burgemeester van Bladel, al meegegeven: Bladel is zo’n gemeente die zich niet gek laat maken. ,,De mensen daar weten wat ze willen.”

De commissaris zei dat woensdagavond bij de installatie van Bosma, die nu nog in Emmeloord woont. Hij herinnerde er aan dat de aanleiding om te kiezen voor een nieuwe burgemeester een trieste was. Die had namelijk te maken met het overlijden van de burgemeester Boy Swachten. Peter Maas was in de tussenliggende periode waarnemend burgemeester geweest.

Bosma legde daarna de belofte af dat hij Bladel naar eer en geweten zou dienen en kreeg de ambtsketting om.

Anjo van de Huygevoort sprak de burgemeester toe als fractievoorzitter van de grootste fractie, het CDA. Bosma zal er rekening mee moeten houden dat het in Bladel wel eens stormt, ook in de raad. ,,Maar ieder van ons heeft het goede voor ogen, namelijk het goede voor onze gemeente.”

Wim van der linden, locoburgemeester, sprak namens het college. De raad heeft gekozen dat Bladel voortgaat als zelfstandige gemeente. ,,Het is een illusie dat slechts een grote gemeente over voldoende bestuurskracht beschikt.” Maar, zo voegde hij daar aan toe: ,,Het is ook een illusie dat Bladel het allemaal alleen af kan.” De bereidheid van de Kempengemeenten om samen een proces in te gaan, is er, vindt hij.

Hij wees ook op het fenomeen ondermijning door criminaliteit. ,,U moet daar als burgemeester iets in betekenen, maar wees gerust: U hoeft het niet in één keer te doen en u hoeft het ook niet alleen te doen.”

Burgemeester Berry Link sprak als voorzitter van de burgemeesterskring Zuidoost-Brabant. ,,Je komt vanuit de platte, gekoloniseerde polder naar de slimste regio en vertoeft straks tussen de Zaligheden. Dat is in elke opzicht een mooie promotie”, zei hij.

Hans Schonewille is docent bij een training voor burgemeesters. Bosma had daaraan deelgenomen. Schonewille noemde hem een creatief talent, een goed gastheer en zeer geëngageerd.

Edwin Grotentraast is familie van Bosma en werkt in het dagelijks leven bij de Emiliusschool in Son. ,,Een prettige eigenschap van Remco is dat hij niet om de hete brij heendraait”, zo zei hij.