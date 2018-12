Boswachter Mark Kapteijns uit Wintelre krijgt Brabant Bokaal 2018 voor natuurfilms

Hij is verguld met de Brabant Bokaal 2018 die hem is toegekend. Mark Kapteijns dankt hem aan zijn passie voor de natuur. Waar die begon? De pap, de lepel en de hongerige mond: zijn ouders brachten hem van kinds af liefde voor het Brabantse land bij. Nog altijd woont hij in het groen van Wintelre, waar hij opgroeide. ,,M’n vader werkte bij waterschap De Dommel. Regelmatig mocht ik mee op sjouw. Thuis kweekte hij wildzangers: putters en goudvinken in een de volière. Mijn moeder had de zorg voor de dertig zeugen op onze boerderij.” Zelf haalde Kapteijns ook dieren in huis. Dode vogeltjes, die hij in bos en berm vond. Ze intrigeerden hem. ,,Ik kookte ze thuis uit. Stinken! In diezelfde pan gingen ’s avonds weer de aardappels. Ach, natuur is natuur.” Zijn collectie vogelschedeltjes groeide uit tot zo’n vijftig exemplaren.