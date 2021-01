Botsing tussen vrachtwagen en bestelbus op kruising Broekenseind in Hoogeloon

Woning Reusels sportpark op slooplijst

13 januari REUSEL - De voormalige beheerderswoning op sportpark Den Hoek in Reusel staat op de slooplijst, maar daar is niet iedereen blij mee. De woning wordt al acht jaar gehuurd door een Reuselnaar die de eerste jaren betaalde activiteiten deed in het kader van toezicht en onderhoud. Nu dat niet meer het geval is en er onderhoudskosten komen aan de woning, ziet het college het meeste in sloop van het pand.