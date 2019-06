Bourgondisch genieten in Vessemse brouwerijtuin

‘De officiële opening van de Bourgondische zomer’ doopt Maarten van Bussel deze editie van het festival. ,,Het festival is een samenwerking tussen De Zjoem en Beerze bier. We treffen altijd mooi weer, maar nog nooit was het zoals vandaag”, zegt de Vessemse zanger/gitarist van De Zjoem. De honderden bezoekers zoeken dan ook de schaduw op van enkele enorme bomen in de diepe tuin. Joop van Rooij heeft de eerste zondag van juni steevast gereserveerd voor het festival. ,,Mijn zoon Bart speelt bas in De Zjoem. We zijn met zo’n zestien familieleden aanwezig. Het is hier altijd gezellig en er is altijd een orkest bij dat compleet anders is dan De Zjoem”, weet de Veldhovenaar.