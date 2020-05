Bouw mfa Hapert kan van start

HAPERT - Naar verwachting kan dit najaar de eerste schop de grond in voor de bouw van de multifunctionele accommodatie (mfa) in Hapert. In het voorjaar van 2022 moet het gebouw worden opgeleverd.

Om plaats te maken voor dit nieuwe gemeenschapshuis moeten de oude Marnixschool en de voormalige pastoorswoning aan de Oude Provincialeweg eerst nog tegen de vlakte. De bedoeling is dat dit nog voor de zomer gebeurt.

De Sint-Severinuskerk en parochie worden onderdeel van de nieuwe mfa, waar ook gemeenschapshuis den Tref, basisschool het Palet, kinderopvang van Nummereen, de bibliotheek, en het ouderensteunpunt onderdak zullen vinden.

Nieuwbouw

De bestaande sporthal (Eureka) wordt verbonden met het nieuwbouwdeel van de toekomstige mfa. De nieuwbouw komt vooral bij en achter het kerkgebouw, waar nu een tuin ligt. Het nieuwbouwgedeelte verbindt straks de sporthal en de kerk met elkaar.

Het gebouw van de Sint-Severinuskerk blijft dus behouden, maar de kerk wordt in juni aan de eredienst onttrokken. Er zou in deze maand nog een laatste misdienst zijn in dit godshuis, maar die moest vanwege de coronacrisis worden afgelast. Er komt wel een nieuwe gebedsruimte in de mfa waar de parochie gebruik van kan maken.

Bouwplan

De bouw van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (mfa) komt op het bordje van BMV (Bouwers met Visie) bouwbedrijf Veldhoven. Het bedrijf kwam als beste uit de bus na een Europees aanbestedingstraject. Eind deze week werd de overeenkomst tussen BMV en het college van B & W van de gemeente Bladel bekrachtigd met een handtekening.

De ondertekening is het formele startschot voor de uitvoering van het bouwplan, dat volgens de gemeente tot stand is gekomen na intensief overleg met alle toekomstige gebruikers, de omwonenden, de middenstand en de lokale klankbordgroep Georganiseerd Burgeroverleg Hapert (GBOH). Een bouwvergunning voor het project moet nog worden verleend door het college van B & W in Bladel.

Krediet van 21 miljoen

Tegelijkertijd met de bouwvoorbereiding wordt met de betrokken partijen gesproken over de inrichting van de speelplaatsen, het groen, en de parkeerplaatsen rond de mfa. Met de toekomstige gebruikers wordt ondertussen ook nog overlegd over de invulling van het interieur. In 2022 moet de mfa klaar zijn. In dat jaar verhuist ook basisschool het Palet naar haar nieuwe onderkomen in dat gebouw.

De gemeenteraad van Bladel heeft in juni vorig jaar een krediet van 21 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het mfa-project. Over de ontwikkeling van deze gemeenschappelijke Hapertse accommodatie is jarenlang gesteggeld en gepraat in de politiek: met name het hoge prijskaartje zorgde voor veel discussie.