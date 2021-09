Bouw van nieuw deel industrieterrein de Waterlaat in Bergeijk 't Loo van start

Afgestu­deerd in ICT, maar werken als postsor­teer­der: Fontys en TU/e willen afgestu­deer­den met autisme helpen aan de juiste baan

23 september EINDHOVEN - Je bent afgestudeerd in de ICT, hebt autisme en werkt vervolgens als postsorteerder of monteur omdat je vastloopt in sollicitatieprocedures. Het zijn waargebeurde verhalen. De TU/e en Fontys proberen er iets aan te doen.