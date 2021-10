Bouwen in Eersel gaat te langzaam, maar financieel staat de gemeente er goed voor volgens wethouder Kraaijeveld

Een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen is in 2022 vermoedelijk 749,05 euro kwijt aan ozb, riool- en afvalstoffenheffing. Dat is 6,38 euro meer dan dit jaar. De ozb blijft gelijk, de rioolheffing neemt vanwege inflatie met 1,5 procent toe. De afvalstoffenheffing moet nog worden vastgesteld, maar de verwachting is dat die vanwege de inflatie met iets meer dan twee euro stijgt.

Vorig jaar werd de ozb nog met 7,5 procent, inclusief inflatie, verhoogd. Dat zorgde toen voor discussie in de gemeenteraad. Nu is een verhoging niet nodig. Vanwege een hogere bijdrage van de rijksoverheid houdt de gemeente aan het eind van het jaar ruim 9 ton over. De verwachting is dat er aan het eind van 2022 zelfs een positief resultaat van ruim 1,2 miljoen te noteren valt.

Toeristenbelasting voor arbeidsmigranten

Toch is het college wel van plan om toeristenbelasting te gaan heffen bij arbeidsmigranten. Dat voornemen moet nog wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Het voornemen is opgenomen in de begroting 2022-2025. In het document staan de plannen en uitgaven van de gemeente Eersel voor de komende jaren opgenomen.

Op korte termijn geeft de gemeente niet meer uit dan er binnenkomt, maar aan het eind van 2024 en 2025 is er wel een negatief saldo te zien van respectievelijk 113.244 en 385.419 euro. Daar maakt wethouder Steven Kraaijeveld zich geen zorgen over. ,,Dat is nog ver weg. Ook komt er nog geld aan. Alleen nemen we dat pas mee als het helemaal zeker is. We hebben conservatief begroot.”

Geld dat Kraaijeveld verwacht, maar nog niet is opgenomen voor de langere termijn is een bijdrage van de rijksoverheid voor jeugdzorg. Wat die bijdrage op de langere termijn is, is nog niet duidelijk. Ook verwacht de wethouder nog inkomsten uit grondopbrengsten.

Opvangen van tegenvallers

,,We staan er als gemeente goed voor”, zegt Kraaijeveld. ,,Er zijn voldoende reserves om tegenvallers op te vangen. De lokale lasten kunnen we bijna gelijk houden en we kunnen de projecten die we voor ogen hebben uitvoeren.”

Het gaat dan bijvoorbeeld om het verplaatsen van het gemeenschapshuis in Steensel en de herontwikkeling van het Kempenmuseum De Acht Zaligheden. ,,Daarnaast kunnen we ook wegen en riolering opknappen en onderhouden.”

Extra banen

Ook komen er 7,7 banen bij. Met die extra FTE kan de gemeente Eersel haar taken vervullen. Al houdt Kraaijeveld wensen. ,,We bouwen 120 tot 130 huizen per jaar in onze gemeente, maar ik vind het te langzaam gaan. Met de bezetting die er is, kunnen we deze aantallen bouwen. Om meer te kunnen bouwen, hebben we extra mensen nodig.”

Op dinsdag 19 oktober en donderdag 4 november wordt in de gemeenteraad gesproken over de begroting.