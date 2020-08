Boze moeder vraagt aandacht op Facebook voor mishandeling zoon in Reusel

REUSEL - Een boze moeder heeft op Facebook aandacht gevraagd voor de mishandeling van haar zoon door vier of vijf mannen, zaterdagavond rond 21.50 uur op de Kerkstraat in Reusel. Hij werd volgens haar onder meer tegen het hoofd geschopt terwijl hij al op de grond lag. Gezien de omstandigheden gaat het redelijk goed met haar zoon: de schade bleef beperkt tot een lichte hersenschudding en kneuzingen, aldus de moeder.

De politie bevestigt dat er sprake was van mishandeling zaterdagavond in Reusel. Maar omdat er nog geen aangifte is gedaan, is het onderzoek ook nog niet gestart. Dat het gewonde slachtoffer na een nacht in het ziekenhuis niet meteen aangifte heeft gedaan, lijkt begrijpelijk. De politie is ter plaatse aanwezig geweest, maar zegt toch een aangifte nodig te hebben om het onderzoek te starten. Het is nog niet gelukt contact te krijgen met de vrouw.

Volledig scherm Moeder gebruikt Facebook om aandacht te vragen voor mishandeling van haar zoon, zaterdag in Reusel. © Facebook

De moeder schrijft onder meer: ‘Ik heb de nacht op de Spoedeisende Hulp doorgebracht met Sander die zaterdagavond gruwelijk in elkaar is geschopt door een stel klootzakken die ik niet voor mijn auto moet krijgen'. Ze gingen daarmee door volgens haar totdat getuigen de vier of vijf man wegjaagden. Daarop vingen omstanders het slachtoffer op en belden zijn moeder. Zij bracht haar zoon naar het ziekenhuis. Terwijl de jongen af ten toe wegviel, werd zij naar eigen zeggen steeds 'bozer en verdrietiger’. ‘Wanneer komt er eindelijk een einde aan dit soort achterlijke vechtpartijen waarbij ik me bedenk dat m’n kind ook dood geschopt had kunnen worden! ‘

Opbiechten

‘Het moederbeest in mij wil deze gasten helemaal kapot maken', schrijft ze op Facebook. Maar ze realiseert zich ook dat deze ‘beesten’ moeders hebben die van ze houden. Daarom doet ze een oproep aan de daders om nu ook stoer te zijn en hun daden op te biechten tegenover hun ouders en zichzelf aan te geven bij de politie. ‘Want ik kan me niet voorstellen dat je hierna goed slaapt.” Ook vraagt ze of andere getuigen, buiten de zes die bekend zijn, iets gezien hebben.