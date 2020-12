A27 van Lexmond naar Werkendam op plek drie in file top 10 van ANWB

Het is niet de enige Brabantse weg die op het lijstje terug te vinden is: op plaats zeven staat de A58 van Moergestel naar Oirschot. De files op de Afsluitdijk, waar werkzaamheden zijn, voeren dit jaar de file top 10 aan.

In de eerste twee maanden van het jaar was er een flinke toename van de filezwaarte met zo’n 20 procent, meldt het ANWB. Toen het kabinet op 15 maart opriep zoveel mogelijk thuis te werken, nam het aantal files bij beruchte knelpunten af. De filezwaarte in 2020 in Nederland daalde uiteindelijk met 63 procent in vergelijking met vorig jaar.

In het voorjaar en in de zomer was er een piek in de files te zien. Volgens de ANWB hield dat verband met het mooie weer en het feit dat er meer mensen - in verband met de pandemie - in het binnenland op vakantie gingen. De ANWB noteerde op dinsdag 28 januari een record-avondspits van 951 kilometer.